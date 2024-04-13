Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни вбили чоловіка, який віз продукти у прикордонні села Чернігівщини

Роман ПетренкоСубота, 13 квітня 2024, 12:53
Росіяни вбили чоловіка, який віз продукти у прикордонні села Чернігівщини
фото: НПУ

Вранці 13 квітня росіяни вбили чоловіка, який віз продукти мешканцям сіл прикордоння у Чернігівській області.

Джерело: Нацполіція

Деталі: За даними поліції, російська армія обстріляла цивільний автомобіль прицільно.

Реклама:

За кермом був мешканець Новгорода-Сіверського.

Унаслідок обстрілу автомобіль загорівся, а чоловік 1990 року народження помер від поранень.

На місці працюють необхідні служби.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Чернігівська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Розстріл поліцейських на Вінниччині: знайшли авто вбивць та військові боєприпаси

У Конгресі США підтримали допомогу Україні

відеоЗеленський анонсував двосторонні угоди з США та країнами Північної Європи

Вбивство поліцейського: Сухопутні війська підтвердили, що на відео їхні військові

відеоМасштабна атака дронів у 8 областях РФ є спільною операцією ГУР, СБУ та ССО – джерела

Військовим заборонять доступ до казино: Зеленський увів в дію рішення РНБО

Усі новини...
Чернігівська область
Окупанти обстріляли сільське підприємство на Чернігівщині
Начальник одного з сервісних центрів МВС Чернігівщини погорів на хабарах
Росіяни з артилерії обстріляли Чернігівщину, загинула жінка
Останні новини
21:31
Зеленський про пакет допомоги від США: Відчують і воїни, і українські міста й села
21:21
Дніпропетровщина зможе отримати 3,2 мільярда за програмою "Зроблено в Україні"
21:09
Зеленський подякував Палаті представників: Правильний хід історії
20:50
Розстріл поліцейських на Вінниччині: знайшли авто вбивць та військові боєприпаси
20:48
У Конгресі США підтримали допомогу Україні
20:35
Палата представників підтримала конфіскацію заморожених активів РФ для України
20:26
Конгрес США відхилив усі антиукраїнські правки до закону про допомогу Україні
20:21
Костюк здолала третю представницю з ТОП-10 поспіль і вийшла до фіналу турніру в Штутгарті
20:11
фотоРакетний удар по Одесі: кількість поранених зросла, з них двоє малих дітей
20:04
Конгресмен попередив про ризик "падіння" України перед ключовим голосуванням в Палаті
Усі новини...
Реклама: