Росіяни вбили чоловіка, який віз продукти у прикордонні села Чернігівщини
Субота, 13 квітня 2024, 12:53
Вранці 13 квітня росіяни вбили чоловіка, який віз продукти мешканцям сіл прикордоння у Чернігівській області.
Джерело: Нацполіція
Деталі: За даними поліції, російська армія обстріляла цивільний автомобіль прицільно.
Реклама:
За кермом був мешканець Новгорода-Сіверського.
Унаслідок обстрілу автомобіль загорівся, а чоловік 1990 року народження помер від поранень.
На місці працюють необхідні служби.
ВІДЕО ДНЯ