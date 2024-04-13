Россияне убили мужчину, который вез продукты в приграничные села Черниговщины
Суббота, 13 апреля 2024, 12:53
Утром 13 апреля россияне убили мужчину, который вез продукты жителям сел приграничья в Черниговской области.
Источник: Нацполиция
Детали: По данным полиции, российская армия обстреляла гражданский автомобиль прицельно.
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За рулем был житель Новгорода-Северского.
В результате обстрела автомобиль загорелся, а мужчина 1990 года рождения скончался от ранений.
На месте работают необходимые службы.
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