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Россияне убили мужчину, который вез продукты в приграничные села Черниговщины

Роман ПетренкоСуббота, 13 апреля 2024, 12:53
Россияне убили мужчину, который вез продукты в приграничные села Черниговщины
фото: НПУ

Утром 13 апреля россияне убили мужчину, который вез продукты жителям сел приграничья в Черниговской области.

Источник: Нацполиция

Детали: По данным полиции, российская армия обстреляла гражданский автомобиль прицельно.

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За рулем был житель Новгорода-Северского.

В результате обстрела автомобиль загорелся, а мужчина 1990 года рождения скончался от ранений.

На месте работают необходимые службы.

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Темы: Черниговская областьвойна
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