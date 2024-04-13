Кремль ухвалює закони, щоб заспокоїти своїх вояків – розвідка Британії

Розвідка Великої Британії розповіла про причини та наслідки для РФ двох ухвалених Москвою законів на підтримку російських військових, які воюють в Україні, та їхніх сімей.

Джерело: огляд британського Міноборони за 13 квітня, "Європейська правда"

Деталі: У відомстві вказали, що перший закон звільнив військових РФ, які воюють в Україні, від сплати відсотків за споживчими кредитами та кредитних канікул.

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Водночас другий – забороняє роботодавцям звільняти вдів російських військових протягом одного року з дня смерті чоловіка.

В огляді йдеться, що Кремль, ймовірно, ухвалив ці закони в надії заспокоїти своїх військових, фінансово заохотити до армії більше солдатів в обмін на державні пільги, а також обмежити критику з боку дружин загиблих окупантів.

"Хоча будь-які платіжні канікули можуть коштувати російському федеральному уряду небагато в короткостроковій перспективі, вони, ймовірно, матимуть довгострокові наслідки для економічної ситуації в РФ та її перспектив", – зазначає розвідка.