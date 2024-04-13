Кремль принимает законы, чтобы успокоить своих вояк - разведка Британии

Разведка Великобритании рассказала о причинах и последствиях для РФ двух принятых Москвой законов в поддержку российских военных, воюющих в Украине, и их семей.

Источник: обзор британского Минобороны за 13 апреля, "Европейская правда"

Детали: В ведомстве указали, что первый закон освободил военных РФ, воюющих в Украине, от уплаты процентов по потребительским кредитам и кредитных каникул. В то же время второй – запрещает работодателям увольнять вдов российских военных в течение одного года со дня смерти мужа.

Реклама:

В обзоре говорится, что Кремль, вероятно, принял эти законы в надежде успокоить своих военных, финансово поощрить в армию больше солдат в обмен на государственные льготы, а также ограничить критику со стороны жен погибших оккупантов.

"Хотя любые платежные каникулы могут стоить российскому федеральному правительству немного в краткосрочной перспективе, они, вероятно, будут иметь долгосрочные последствия для экономической ситуации в РФ и ее перспектив", – отмечает разведка.