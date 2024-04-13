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Соратниця Трампа розповіла, коли можуть розглянути законопроєкт про допомогу Україні

Андрій Синявський, Катерина ТищенкоСубота, 13 квітня 2024, 16:18
Соратниця Трампа розповіла, коли можуть розглянути законопроєкт про допомогу Україні
будівля Конгресу США, фото Getty Images

Конгресвумен і соратниця Дональда Трампа Марджорі Тейлор Грін заявила, що законопроєкт щодо допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню можуть розглянути наступного тижня.

Джерело: Тейлор Грін у соцмережі Х, пише "Європейська правда"

Деталі: Грін раніше ініціювала відставку спікера Палати представників від республіканців Майка Джонсона й виступає проти допомоги Києву.

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За її словами, на тлі загрози удару по Ізраїлю з боку Ірану, спікер Джонсон міг би винести окремий пакет допомоги Єврейській державі на розгляд вже цього тижня, але той нібито притримується логіки єдиного пакету.

"Але замість цього він, швидше за все, прив'яже допомогу Ізраїлю з 60 млрд доларів для України наступного тижня, після того, як Ізраїль вже зазнає нападу з боку Ірану, щоб чинити тиск на членів Конгресу з метою фінансування України", – зазначила вона.

З огляду на це конгресвумен закликала не прив'язувати допомогу Ізраїлю з фінансовою підтримкою України.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Напередодні майбутній кандидат в президенти США Дональд Трамп після зустрічі зі спікером Палати представників Майком Джонсоном дав зрозуміти, що не заперечує проти схвалення допомоги Україні, але у вигляді позики.
  • У п'ятницю спікер Палати представників Майк Джонсон обговорював з офіційними особами Білого дому проєкт щодо допомоги Україні та Ізраїлю, який буде відрізнятися від запропонованого Сенатом 95-мільярдного пакета підтримки і включатиме кілька вимог республіканців, а після того поїхав до Трампа. 
  • Трамп місяцями скептично висловлювався про подальшу допомогу США Україні, стверджуючи, що це не має значення для життєво важливих інтересів США, а основна відповідальність у цьому питанні має лягти на Європу. Погляди Трампа мають значний вплив на республіканців у Конгресі, ставши одним з факторів, що ускладнили ухвалення додаткового фінансування на підтримку України. 
  • Демократи в обох палатах Конгресу зазначили, що готові будуть говорити про допомогу Україні у вигляді позики, якщо це допоможе нарешті вирішити питання, хоча це не той варіант, який вони найбільше схвалюють.
  • Президент Володимир Зеленський нещодавно заявив, що Україна погодилася б на допомогу в кредит від США за відсутності інших варіантів.

Теми: ТрампСШАдопомога Україні
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