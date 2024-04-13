Соратниця Трампа розповіла, коли можуть розглянути законопроєкт про допомогу Україні

Конгресвумен і соратниця Дональда Трампа Марджорі Тейлор Грін заявила, що законопроєкт щодо допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню можуть розглянути наступного тижня.

Джерело: Тейлор Грін у соцмережі Х, пише "Європейська правда"

Деталі: Грін раніше ініціювала відставку спікера Палати представників від республіканців Майка Джонсона й виступає проти допомоги Києву.

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За її словами, на тлі загрози удару по Ізраїлю з боку Ірану, спікер Джонсон міг би винести окремий пакет допомоги Єврейській державі на розгляд вже цього тижня, але той нібито притримується логіки єдиного пакету.

"Але замість цього він, швидше за все, прив'яже допомогу Ізраїлю з 60 млрд доларів для України наступного тижня, після того, як Ізраїль вже зазнає нападу з боку Ірану, щоб чинити тиск на членів Конгресу з метою фінансування України", – зазначила вона.

З огляду на це конгресвумен закликала не прив'язувати допомогу Ізраїлю з фінансовою підтримкою України.

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