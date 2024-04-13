Соратница Трампа рассказала, когда могут рассмотреть законопроект о помощи Украине

Конгрессвумен и соратница Дональда Трампа Марджори Тейлор Грин заявила, что законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню могут рассмотреть на следующей неделе.

Источник: Тейлор Грин в соцсети Х, пишет "Европейская правда"

Детали: Грин ранее инициировала отставку спикера Палаты представителей от республиканцев Майка Джонсона и выступает против помощи Киеву.

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По ее словам, спикер Джонсон мог бы вынести отдельный пакет помощи Еврейскому государству на рассмотрение уже на этой неделе, но тот якобы придерживается логики единого пакета.

"Но вместо этого он, скорее всего, привяжет помощь Израилю из 60 млрд долларов для Украины на следующей неделе, после того, как Израиль уже подвергнется нападению со стороны Ирана, чтобы оказать давление на членов Конгресса с целью финансирования Украины", – отметила она.

Учитывая это конгрессвумен призвала не привязывать помощь Израиля с финансовой поддержкой Украины.

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