Зеленський: В Україні працюють 500 підприємств ОПК, інші країни зацікавлені в нашій зброї

Наразі в Україні функціонують 500 підприємств оборонно-промислового комплексу, на яких працюють майже 300 тисяч людей.

Джерело: президент Володимир Зеленський з нагоди Дня працівника оборонно-промислового комплексу, повідомляє сайт президента

Деталі: Зеленський зазначив, що зараз в Україні працюють 500 підприємств оборонно-промислового комплексу. У цьому пріоритетному виробництві задіяні майже 300 тисяч людей. Зокрема, саме вони виробляють вітчизняні снаряди, гармати, міномети, бронетехніку, протитанкові комплекси, системи РЕБ та багато іншого.

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Пряма мова: "Уже зараз інші країни зацікавлені в нашій зброї і в тому, щоб ми працювали разом. Адже без нашої сили не буде повноцінної сили ЄС і НАТО. Україна обов’язково досягне безпеки для себе і допоможе іншим зберегти й зберігати безпеку".

Більше деталей: Зеленський оглянув новітні зразки військової техніки та зброї, заслухав доповідь щодо обсягу їх виробництва та застосування на фронті. Також він обговорив із виробниками питання державного замовлення представлених зразків і можливості нарощувати виробництво.

Довідка: 13 квітня 2022 року двома ракетами "Нептун", які розробили та виготовили українці, знищили російський ракетний крейсер "Москва". На честь цієї події указом президента торік було встановлено професійне свято працівників українського оборонно-промислового комплексу.