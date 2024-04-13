Зеленский: В Украине работают 500 предприятий ОПК, другие страны заинтересованы в нашем оружии

Сейчас в Украине функционируют 500 предприятий оборонно-промышленного комплекса, на которых работают почти 300 тысяч человек.

Источник: президент Владимир Зеленский по случаю Дня работника оборонно-промышленного комплекса, сообщает сайт президента

Детали: Зеленский отметил, что сейчас в Украине работают 500 предприятий оборонно-промышленного комплекса. В этом приоритетном производстве задействованы почти 300 тысяч человек. В частности, именно они производят отечественные снаряды, пушки, минометы, бронетехнику, противотанковые комплексы, системы РЭБ и многое другое.

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Прямая речь: "Уже сейчас другие страны заинтересованы в нашем оружии и в том, чтобы мы работали вместе. Ведь без нашей силы не будет полноценной силы ЕС и НАТО. Украина обязательно достигнет безопасности для себя и поможет другим сохранить и сохранять безопасность".

Больше деталей: Зеленский осмотрел новейшие образцы военной техники и оружия, заслушал доклад об объеме их производства и применения на фронте. Также он обсудил с производителями вопрос государственного заказа представленных образцов и возможности наращивать производство.

Справка: 13 апреля 2022 года двумя ракетами "Нептун", которые разработали и изготовили украинцы, уничтожили российский ракетный крейсер "Москва". В честь этого события указом президента в прошлом году был установлен профессиональный праздник работников украинского оборонно-промышленного комплекса.