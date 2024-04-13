Німеччина терміново передасть Україні Patriot

Німеччина оголосила, що терміново передасть Україні один зенітно-ракетний комплекс Patriot.

Джерело: Міноборони ФРН у соцмережі Х, пише "Європейська правда"

Deutschland wird der #Ukraine unverzüglich eine weitere Feuereinheit #PATRIOT übergeben, um russische Luftangriffe abzuwehren. Sie wird zusätzlich zu den bereits gelieferten und weiterhin geplanten #Luftverteidigung​ssystemen abgegeben. pic.twitter.com/1oULQYqSRd Реклама: April 13, 2024

Деталі: Німеччина терміново передасть Україні ще один зенітно-ракетний комплекс Patriot для захисту від російських повітряних атак, зазначає відомство.

Дослівно: "Його нададуть на додаток до вже поставлених та тих систем протиповітряної оборони, які планують передати".

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Більше деталей: За словами очільника відомства Бориса Пісторіуса, Берлін робить все можливе для підтримки Києва з точки зору німецької оперативної готовності.

"Російський терор проти міст та інфраструктури України завдає незмірних страждань. Він також ставить під загрозу енергопостачання населення та руйнує промислові об'єкти, які є важливими для оперативної готовності українських збройних сил", – наголосив він.

Що передувало: Напердодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що ведуться "активні переговори" із союзниками стосовно отримання двох батарей системи протиповітряної оборони Patriot та однієї – SAMP/T.

Раніше Кулеба у виступі на Форумі дипломатії воєнного часу визначив п'ять пріоритетів роботи МЗС у 2024 році, і першим назвав постачання в Україну ППО.

Перед цим Кулеба закликав голову МЗС Франції до негайних дій із постачання ППО Україні та заявив, що Україна не втратила б Трипільську ТЕС, маючи достатньо Patriot.