Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Германия срочно передаст Украине Patriot

Андрей Синявский, Катерина ТищенкоСуббота, 13 апреля 2024, 16:43
Германия срочно передаст Украине Patriot
Patriot, иллюстрация Getty Images

Германия объявила, что срочно передаст Украине один зенитно-ракетный комплекс Patriot.

Источник: Минобороны ФРГ в соцсети Х, пишет "Европейская правда"

Детали: Германия срочно передаст Украине еще один зенитно-ракетный комплекс Patriot для защиты от российских воздушных атак, отмечает ведомство.

Дословно: "Его предоставят в дополнение к уже поставленным и тем системам противовоздушной обороны, которые планируют передать".

ВИДЕО ДНЯ

Больше деталей: По словам главы ведомства Бориса Писториуса, Берлин делает все возможное для поддержки Киева с точки зрения немецкой оперативной готовности.

"Российский террор против городов и инфраструктуры Украины наносит неизмеримые страдания. Он также ставит под угрозу энергоснабжение населения и разрушает промышленные объекты, которые являются важными для оперативной готовности украинских вооруженных сил", – подчеркнул он.

Что предшествовало: Накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что ведутся "активные переговоры" с союзниками о получении двух батарей системы противовоздушной обороны Patriot и одной – SAMP/T.

Ранее Кулеба в выступлении на Форуме дипломатии военного времени определил пять приоритетов работы МИД в 2024 году, и первым назвал поставки в Украину ПВО.

Также в четверг Кулеба призвал главу МИД Франции к немедленным действиям по поставке ПВО Украине и заявил, что Украина не потеряла бы Трипольскую ТЭС, имея достаточно Patriot.

Темы: ГерманияPatriotпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел полицейских в Винницкой области: нашли авто убийц и военные боеприпасы

В Конгрессе США поддержали помощь Украине

видеоЗеленский анонсировал двусторонние соглашения с США и странами Северной Европы

Убийство полицейского: Сухопутные войска подтвердили, что на видео их военные

видеоМасштабная атака дронов в 8 областях РФ является операцией ГУР, СБУ и ССО – источники

Военным запретят доступ к казино: Зеленский ввел в действие решение СНБО

Все новости...
Кремль принимает законы, чтобы успокоить своих вояк - разведка Британии
Группа россиян попала в плен на Донетчине - должна была прикрыть дымом подход штурмовиков
FT: Россия может планировать масштабное наступление в 4 областях и на Харьков
В Донецкой области россияне убили 3 человек и ранили 4: разрушен целый подъезд
Последние новости
21:31
Зеленский о пакете помощи от США: Почувствуют и воины, и украинские города и села
21:21
Днепропетровщина сможет получить 3,2 миллиарда по программе "Сделано в Украине"
21:09
Зеленский поблагодарил Палату представителей: Правильный ход истории
20:50
Расстрел полицейских в Винницкой области: нашли авто убийц и военные боеприпасы
20:48
В Конгрессе США поддержали помощь Украине
20:35
Палата представителей поддержала конфискацию замороженных активов РФ для Украины
20:26
Конгресс США отклонил все антиукраинские правки в закон о помощи Украине
20:21
Костюк одолела третью представительницу из ТОП-10 подряд и вышла в финал турнира в Штутгарте
20:11
фотоУдар по Одессе: количество раненых возросло, из них двое маленьких детей
20:04
Конгрессмен предупредил о риске "падения" Украины перед ключевым голосованием в Палате
Все новости...
Реклама: