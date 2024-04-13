Германия срочно передаст Украине Patriot

Германия объявила, что срочно передаст Украине один зенитно-ракетный комплекс Patriot.

Источник: Минобороны ФРГ в соцсети Х, пишет "Европейская правда"

Deutschland wird der #Ukraine unverzüglich eine weitere Feuereinheit #PATRIOT übergeben, um russische Luftangriffe abzuwehren. Sie wird zusätzlich zu den bereits gelieferten und weiterhin geplanten #Luftverteidigung​ssystemen abgegeben. pic.twitter.com/1oULQYqSRd Реклама: April 13, 2024

Детали: Германия срочно передаст Украине еще один зенитно-ракетный комплекс Patriot для защиты от российских воздушных атак, отмечает ведомство.

Дословно: "Его предоставят в дополнение к уже поставленным и тем системам противовоздушной обороны, которые планируют передать".

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Больше деталей: По словам главы ведомства Бориса Писториуса, Берлин делает все возможное для поддержки Киева с точки зрения немецкой оперативной готовности.

"Российский террор против городов и инфраструктуры Украины наносит неизмеримые страдания. Он также ставит под угрозу энергоснабжение населения и разрушает промышленные объекты, которые являются важными для оперативной готовности украинских вооруженных сил", – подчеркнул он.

Что предшествовало: Накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что ведутся "активные переговоры" с союзниками о получении двух батарей системы противовоздушной обороны Patriot и одной – SAMP/T.

Ранее Кулеба в выступлении на Форуме дипломатии военного времени определил пять приоритетов работы МИД в 2024 году, и первым назвал поставки в Украину ПВО.

Также в четверг Кулеба призвал главу МИД Франции к немедленным действиям по поставке ПВО Украине и заявил, что Украина не потеряла бы Трипольскую ТЭС, имея достаточно Patriot.