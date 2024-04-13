Германия срочно передаст Украине Patriot
Германия объявила, что срочно передаст Украине один зенитно-ракетный комплекс Patriot.
Источник: Минобороны ФРГ в соцсети Х, пишет "Европейская правда"
Deutschland wird der #Ukraine unverzüglich eine weitere Feuereinheit #PATRIOT übergeben, um russische Luftangriffe abzuwehren. Sie wird zusätzlich zu den bereits gelieferten und weiterhin geplanten #Luftverteidigungssystemen abgegeben. pic.twitter.com/1oULQYqSRdРеклама:— Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) April 13, 2024
Детали: Германия срочно передаст Украине еще один зенитно-ракетный комплекс Patriot для защиты от российских воздушных атак, отмечает ведомство.
Дословно: "Его предоставят в дополнение к уже поставленным и тем системам противовоздушной обороны, которые планируют передать".
Больше деталей: По словам главы ведомства Бориса Писториуса, Берлин делает все возможное для поддержки Киева с точки зрения немецкой оперативной готовности.
"Российский террор против городов и инфраструктуры Украины наносит неизмеримые страдания. Он также ставит под угрозу энергоснабжение населения и разрушает промышленные объекты, которые являются важными для оперативной готовности украинских вооруженных сил", – подчеркнул он.
Что предшествовало: Накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что ведутся "активные переговоры" с союзниками о получении двух батарей системы противовоздушной обороны Patriot и одной – SAMP/T.
Ранее Кулеба в выступлении на Форуме дипломатии военного времени определил пять приоритетов работы МИД в 2024 году, и первым назвал поставки в Украину ПВО.
Также в четверг Кулеба призвал главу МИД Франции к немедленным действиям по поставке ПВО Украине и заявил, что Украина не потеряла бы Трипольскую ТЭС, имея достаточно Patriot.