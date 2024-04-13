В Україні запустять "Залізний полігон" для випробування зразків зброї

У травні в Україні почне роботу "Залізний полігон", на якому українські виробники зможуть провести випробування зразків зброї на будь-якій стадії їх готовності.

Джерело: заступник головнокомандувача Збройних сил України полковник Андрій Лебеденко, повідомляють Інтерфакс-Україна і Суспільне

Пряма мова: "Ми хочемо створити цей полігон, який дозволить виробнику отримати доступ до фахової оцінки його виробу, спрямувати його методологією всіх випробувань, забезпечити майданчиком та відповідними засобами для оцінки характеристик тих чи інших засобів, надати допомогу в оформленні документів".

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Деталі: За словами Лебеденка, це спільний проєкт ЗСУ та Міністерства стратегічних галузей промисловості.

"У нас стоїть план, щоб через місяць він (полігон – ред.) почав працювати", – сказав заступник головнокомандувача ЗСУ.

Він також зазначив, що чинна система передбачає більш складні процедури для оформлення доступу до випробувань на полігонах для приватних виробників різних видів озброєння.

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В рамках "Залізного полігону" планується відкрити 3 напрямки: по роботизованих системах, безпілотниках та системах РЕБ.

"Будь який виробник на будь-які стадії виробництва його зразка має можливість звернутись до ЗСУ і отримати час та дату коли він зможе прибути (до полігону — ред.) зі своїм зразком", — сказав Лебеденко.

За його словами, відкриття "Залізного полігону" дозволить скоротити час виробництва нового озброєння для ЗСУ.