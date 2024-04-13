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В Украине запустят "Железный полигон" для испытания образцов оружия

Катерина ТищенкоСуббота, 13 апреля 2024, 19:02
В Украине запустят Железный полигон для испытания образцов оружия
Андрей Лебеденко, фото: Суспільне

В мае в Украине начнет работу "Железный полигон", на котором украинские производители смогут провести испытания образцов оружия на любой стадии их готовности.

Источник: заместитель главнокомандующего Вооруженных сил Украины полковник Андрей Лебеденко, сообщают Интерфакс-Украина и Суспільне

Прямая речь: "Мы хотим создать этот полигон, который позволит производителю получить доступ к профессиональной оценке его изделия, направить его по методологии всех испытаний, обеспечить площадкой и соответствующими средствами для оценки характеристик тех или иных средств, оказать помощь в оформлении документов".

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Детали: По словам Лебеденко, это совместный проект ВСУ и Министерства стратегических отраслей промышленности.

"У нас стоит план, чтобы через месяц он (полигон - ред.) начал работать", - сказал заместитель главнокомандующего ВСУ.

Он также отметил, что действующая система предусматривает более сложные процедуры для оформления доступа к испытаниям на полигонах для частных производителей различных видов вооружения.

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В рамках "Железного полигона" планируется открыть 3 направления: по роботизированным системам, беспилотникам и системам РЭБ.

"Любой производитель на любые стадии производства его образца имеет возможность обратиться в ВСУ и получить время и дату, когда он сможет прибыть (на полигон - ред.) со своим образцом", - сказал Лебеденко.

По его словам, открытие "Железного полигона" позволит сократить время производства нового вооружения для ВСУ.

Темы: оружиепроизводствоВооруженные силы
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