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"1200 км – не ліміт": на фронті стали використовувати в рази більше дронів

Катерина ТищенкоСубота, 13 квітня 2024, 19:30
1200 км – не ліміт: на фронті стали використовувати в рази більше дронів
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Від початку 2024 року поставки дронів на фронт утричі перевищують обсяг, поставлений протягом минулого року, зокрема використовують сотні наземних дронів.

Джерело: заступник головнокомандувача Збройних сил України полковник Вадим Сухаревський на церемонії спецпогашення поштової марки "Зброя перемоги. Made in UA" у суботу, передає "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "За весь період 2024 року ми поставили практично втричі більше дронів, ніж за весь минулий рік. Цей процес триває... і буде тільки більше".

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Деталі: Сухаревський уточнив, що 99% дронів, які поставляються, вітчизняного виробництва.

Він також анонсував, що "морський компонент – морські надводні безпілотні апарати, завдяки яким ми очищаємо Чорне море", у недалекому майбутньому очищатимуть Азовське море.

Також Сухаревський сказав, що дрони, які здатні летіти на 1,2 тис. км углиб Росії – це не ліміт.

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"І повірте, вже на сьогоднішній день і навіть на вчорашній 1,2 тис. км – не ліміт", – сказав полковник.

Він також розповів, що в підрозділах безпілотних систем ЗСУ введено штатні підрозділи, що спеціалізуються на роботі наземних роботизованих систем – до кінця 2024 року можна буде побачити їхню системну роботу.

За словами заступника головнокомандувача ЗСУ, на фронті вже зараз використовують "якщо не десятки, то сотні" наземних дронів. Спектр їх застосування широкий.

Дрони, що широко застосовуються в зоні бойових дій, зокрема безпілотні авіаційні комплекси, як FPV, ударні, здатні працювати вночі, мультикоптерного типу, дають серйозну перевагу ЗСУ і дають змогу компенсувати "обмеженість ресурсів у плані артилерії", вказав Сухаревський.

Теми: безпілотникивійна
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