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"1200 км – не лимит": на фронте стали использовать в разы больше дронов

Катерина ТищенкоСуббота, 13 апреля 2024, 19:30
1200 км – не лимит: на фронте стали использовать в разы больше дронов
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С начала 2024 года поставки дронов на фронт в три раза превышают объем, поставленный на протяжении минувшего года, в том числе используются сотни наземных дронов.

Источник: заместитель главнокомандующего Вооруженных сил Украины полковник Вадим Сухаревский на церемонии спецпогашения почтовой марки "Зброя перемоги. Made in UA" в субботу, передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "За весь период 2024 года мы поставили практически в три раза больше дронов, чем за весь прошлый год. Этот процесс продолжается... и будет только больше".

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Детали: Сухаревский уточнил, что 99% поставляемых дронов отечественного производства.

Он также анонсировал, что "морской компонент – морские надводные беспилотные аппараты, благодаря которым мы очищаем Черное море" в скором будущем будут очищать Азовское море.

Также Сухаревский сказал, что дроны, которые способны лететь на 1,2 тыс. км вглубь России – это не лимит.

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"И поверьте, уже на сегодняшний день и даже на вчерашний 1,2 тыс. км – не лимит", – сказал полковник.

Он также рассказал, что в подразделениях беспилотных систем ВСУ введены штатные подразделения, специализирующиеся на работе наземных роботизированных систем – до конца 2024 года можно будет увидеть их системную работу.

По словам заместителя главнокомандующего ВСУ на фронте уже сейчас используются "если не десятки, то сотни" наземных дронов. Спектр их применения широк.

Широко применяющиеся в зоне боевых действий дроны, в том числе беспилотные авиационные комплексы, как FPV, ударные, способные работать ночью, мультикоптерного типа дают серьезное преимущество ВСУ и позволяют компенсировать "ограниченность ресурсов в плане артиллерии", указал Сухаревский.

Темы: беспилотникивойна
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