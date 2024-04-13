Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 28 атак – Генштаб

Катерина ТищенкоСубота, 13 квітня 2024, 19:49
На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 28 атак – Генштаб
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

Сили оборони у суботу відбили 28 ворожих атак на Бахмутському напрямку, на Новопавлівському росіяни атакували 16 разів.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: Протягом доби зафіксовано 60 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 1 ракетний та 65 авіаційних ударів, здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Реклама:

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Волфине та Павлівка Сумської області; Загризове, Борова Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Павлівка, Високе Чернігівської області; Ворожба, Середина-Буда Сумської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське Луганської області та Терни¸ Ямполівка, Зарічне Донецької області.

ВІДЕО ДНЯ

На Бахмутському напрямку українськими воїнами відбито 28 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка, Новий, Опитне, Андріївка, Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Калинівка, Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку захисниками відбито 7 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Бердичі, Первомайське та Невельське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити українські підрозділи із займаних рубежів. Також завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Уманське та Верхньоторецьке Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Новобахмутівка, Семенівка, Нетайлове  Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог 16 разів намагався прорвати оборону українських військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Старомихайлівка, Водяне, Володимирівка та Урожайне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Георгіївка, Парасковіївка, Костянтинівка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 3 рази атакував позиції українських захисників в районі Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Червоне, Білогір’я, Новоданилівка, Щербаки Запорізької  області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, здійснив 3 безуспішні атаки на позиції українських військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Тягинка, Іванівка, Понятівка Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління, 2 наземних станціях управління БпЛА та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Теми: Генштабвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Розстріл поліцейських на Вінниччині: знайшли авто вбивць та військові боєприпаси

У Конгресі США підтримали допомогу Україні

відеоЗеленський анонсував двосторонні угоди з США та країнами Північної Європи

Вбивство поліцейського: Сухопутні війська підтвердили, що на відео їхні військові

відеоМасштабна атака дронів у 8 областях РФ є спільною операцією ГУР, СБУ та ССО – джерела

Військовим заборонять доступ до казино: Зеленський увів в дію рішення РНБО

Усі новини...
Генштаб
Ворог за добу 410 разів бив по Запорізькій області, є руйнування
Генштаб: За добу окупанти завдали 91 авіаудар
Ворог 19 разів намагався штурмувати на Новопавлівському напрямку – Генштаб
Останні новини
21:31
Зеленський про пакет допомоги від США: Відчують і воїни, і українські міста й села
21:21
Дніпропетровщина зможе отримати 3,2 мільярда за програмою "Зроблено в Україні"
21:09
Зеленський подякував Палаті представників: Правильний хід історії
20:50
Розстріл поліцейських на Вінниччині: знайшли авто вбивць та військові боєприпаси
20:48
У Конгресі США підтримали допомогу Україні
20:35
Палата представників підтримала конфіскацію заморожених активів РФ для України
20:26
Конгрес США відхилив усі антиукраїнські правки до закону про допомогу Україні
20:21
Костюк здолала третю представницю з ТОП-10 поспіль і вийшла до фіналу турніру в Штутгарті
20:11
фотоРакетний удар по Одесі: кількість поранених зросла, з них двоє малих дітей
20:04
Конгресмен попередив про ризик "падіння" України перед ключовим голосуванням в Палаті
Усі новини...
Реклама: