На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 28 атак – Генштаб

Сили оборони у суботу відбили 28 ворожих атак на Бахмутському напрямку, на Новопавлівському росіяни атакували 16 разів.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: Протягом доби зафіксовано 60 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 1 ракетний та 65 авіаційних ударів, здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

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На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Волфине та Павлівка Сумської області; Загризове, Борова Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Павлівка, Високе Чернігівської області; Ворожба, Середина-Буда Сумської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське Луганської області та Терни¸ Ямполівка, Зарічне Донецької області.

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На Бахмутському напрямку українськими воїнами відбито 28 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка, Новий, Опитне, Андріївка, Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Калинівка, Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку захисниками відбито 7 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Бердичі, Первомайське та Невельське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити українські підрозділи із займаних рубежів. Також завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Уманське та Верхньоторецьке Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Новобахмутівка, Семенівка, Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог 16 разів намагався прорвати оборону українських військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Старомихайлівка, Водяне, Володимирівка та Урожайне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Георгіївка, Парасковіївка, Костянтинівка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 3 рази атакував позиції українських захисників в районі Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Червоне, Білогір’я, Новоданилівка, Щербаки Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, здійснив 3 безуспішні атаки на позиції українських військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Тягинка, Іванівка, Понятівка Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління, 2 наземних станціях управління БпЛА та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.