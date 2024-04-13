На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 28 атак – Генштаб

Силы обороны в субботу отбили 28 вражеских атак на Бахмутском направлении, на Новопавловском россияне атаковали 16 раз.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: В течение суток зафиксировано 60 боевых столкновений. В общем, враг нанес 1 ракетный и 65 авиационных ударов, совершил 71 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Волфино и Павловка Сумской области; Загрызово, Боровая Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Павловка, Высокое Черниговской области; Ворожба, Середина-Буда Сумской области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг наступательных (штурмовых) действий не вел. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское Луганской области и Терны¸ Ямполовка, Заречное Донецкой области.

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На Бахмутском направлении украинскими воинами отражено 28 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка, Новый, Опытное, Андреевка, Ивановское, Клищеевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в частности Григорьевка, Калиновка, Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитниками отражено 7 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Новобахмутовка, Бердичи, Первомайское и Невельское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить украинские подразделения из занимаемых рубежей. Также нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Уманское и Верхнеторецкое Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Новобахмутовка, Семеновка, Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области, где враг 16 раз пытался прорвать оборону украинских войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Старомихайловка, Водяное, Владимировка и Урожайное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Георгиевка, Парасковиевка, Константиновка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 3 раза атаковал позиции украинских защитников в районе Старомайорского Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Красное, Белогорье, Новоданиловка, Щербаки Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, совершил 3 безуспешные атаки на позиции украинских войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Тягинка, Ивановка, Понятовка Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления, 2 наземным станциям управления БпЛА и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.