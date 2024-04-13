Байден терміново повертається до Вашингтона через ситуацію на Близькому Сході

Президент США Джо Байден терміново повертається до Вашингтона для консультацій із командою "щодо подій на Близькому Сході" на тлі загострення напруженості між Ізраїлем та Іраном.

Джерело: The Guardian із посиланням на Білий дім

Деталі: Президент США мав провести вихідні в штаті Делавер у своїй пляжній резиденції, але в суботу терміново вирушив до Білого дому, "щоб проконсультуватися зі своєю командою національної безпеки щодо подій на Близькому Сході".

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Це сталося після того, як Байден заявив у п'ятницю, що очікує нападу Ірану на Ізраїль "швидше раніше, ніж пізніше", і звернувся до Тегерана із закликом: "Не робіть цього".

Раніше речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі попередив, що загроза значного іранського нападу на Ізраїль залишається "життєздатною", незважаючи на зусилля Вашингтона, в тому числі заклики до Тегерана з боку Великобританії і Німеччини щодо стримування серйозної ескалації конфлікту на Близькому Сході.

У суботу іранський воєнізований Корпус вартових ісламської революції в Ормузькій протоці, за 50 морських миль від узбережжя Об'єднаних Арабських Еміратів, захопив контейнеровоз, пов'язаний з Ізраїлем.

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Іран пригрозив Ізраїлю відплатою за удар по іранському консульству в Сирії 1 квітня, в результаті якого загинули сім членів Корпусу вартових ісламської революції, в тому числі два генерали.