Байден срочно возвращается в Вашингтон из-за ситуации на Ближнем Востоке

Президент США Джо Байден срочно возвращается в Вашингтон для консультаций с командой "относительно событий на Ближнем Востоке" на фоне обострения напряженности между Израилем и Ираном.

Источник: The Guardian со ссылкой на Белый дом

Детали: Президент США должен был провести выходные в штате Делавэр в своей пляжной резиденции, но в субботу срочно отправился в Белый дом, "чтобы проконсультироваться со своей командой национальной безопасности относительно событий на Ближнем Востоке".

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Это произошло после того, как Байден заявил в пятницу, что ожидает нападения Ирана на Израиль "скорее раньше, чем позже", и обратился к Тегерану с призывом: "Не делайте этого".

Ранее спикер Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби предупредил, что угроза значительного иранского нападения на Израиль остается "жизнеспособной", несмотря на усилия Вашингтона, в том числе призывы к Тегерану со стороны Великобритании и Германии по сдерживанию серьезной эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

В субботу иранский военизированный Корпус стражей исламской революции в Ормузском проливе, в 50 морских милях от побережья Объединенных Арабских Эмиратов, захватил контейнеровоз, связанный с Израилем.

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Иран пригрозил Израилю возмездием за удар по иранскому консульству в Сирии 1 апреля, в результате которого погибли семь членов Корпуса стражей исламской революции, в том числе два генерала.