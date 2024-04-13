У російському Володимирі затримали чоловіка, який нібито намагався підпалити будівлю уряду регіону і заявили, що він "перебував під впливом шахраїв з України".

Джерело: пропагандистське агентство РИА Новости з посиланням на місцеву владу і джерело

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Деталі: У суботу ввечері агентство з посиланням на джерело повідомило, що у Володимирі затримано чоловіка, який, за попередньою інформацією, кинув 3 пляшки з коктейлем Молотова біля будівлі уряду Володимирської області, ніхто не постраждав.

Пізніше влада Володимирської області заявила, що біля будівлі уряду регіону затримано чоловіка, який спробував кинути балончик із легкозаймистою сумішшю.

Губернатор регіону заявив, що мотиви зловмисника, який кинув у машину біля будівлі уряду Володимирської області ємності з легкозаймистими речовинами, з'ясовують.

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Пізніше губернатор регіону заявив, що чоловік, "імовірно, перебував під впливом шахраїв з України", пише агентство.