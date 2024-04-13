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Россияне вешают на Украину попытку поджога здания правительства во Владимире

Катерина ТищенкоСуббота, 13 апреля 2024, 21:49
Россияне вешают на Украину попытку поджога здания правительства во Владимире
здание правительства Владимирской области 13 апреля, фото: Владимирские новости

В российском Владимире задержали мужчину, который якобы пытался поджечь здание правительства региона и заявили, что он "находился под влиянием мошенников с Украины".

Источник: пропагандистское агентство РИА Новости со ссылкой на местные власти и источник

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Детали: В субботу вечером агентство со ссылкой на источник сообщило, что во Владимире задержан мужчина, предварительно, бросивший 3 бутылки с коктейлем Молотова у здания правительства Владимирской области, никто не пострадал.

Позже власти Владимирской области заявили, что у здания правительства региона задержан мужчина, который попытался бросить баллончик с легковоспламеняющейся смесью.

Губернатор региона заявил, что мотивы злоумышленника, который бросил в машину у здания правительства Владимирской области емкости с легковоспламеняющимися веществами, выясняются.

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Позже губернатор региона заявил, что мужчина, "предположительно, находился под влиянием мошенников с Украины", пишет агентство.

Темы: Росcия
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