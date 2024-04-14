Ірак закрив повітряний простір
Неділя, 14 квітня 2024, 00:38
Ірак оголосив, що закриває свій повітряний простір після масованої атаки безпілотників Ірану на Ізраїль.
Джерело: The Times of Israel із посиланням на міністр транспорту Іраку Раззак аль-Саадаві та Управління цивільної авіації
Деталі: За словами міністра, "повітряний простір Іраку закрито".
Реклама:
В Управлінні цивільної авіації повідомили, що небо буде закрите з 23:30 вечора до 5:30 ранку за місцевим часом.
Що передувало: Іран розпочав атаку на Ізраїль за допомогою сотні безпілотників, водночас Ізраїль перебуває в бойовій готовності й закриває повітряний простір.