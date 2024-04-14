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Ірак закрив повітряний простір

Ольга Глущенко Неділя, 14 квітня 2024, 00:38
Ірак закрив повітряний простір
фото: Getty Images

Ірак оголосив, що закриває свій повітряний простір після масованої атаки безпілотників Ірану на Ізраїль.

Джерело: The Times of Israel із посиланням на міністр транспорту Іраку Раззак аль-Саадаві та Управління цивільної авіації

Деталі: За словами міністра, "повітряний простір Іраку закрито".

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В Управлінні цивільної авіації повідомили, що небо буде закрите з 23:30 вечора до 5:30 ранку за місцевим часом.

Що передувало: Іран розпочав атаку на Ізраїль за допомогою сотні безпілотників, водночас Ізраїль перебуває в бойовій готовності й закриває повітряний простір.

Теми: Іракавіавійна
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