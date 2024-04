Іран почав атаку на Ізраїль, там ввели обмеження й закрили повітряний простір

Іран розпочав атаку на Ізраїль за допомогою десятків безпілотників, водночас Ізраїль перебуває в бойовій готовності й закриває повітряний простір.

Джерело: The Times of Israel, OSINTtechnical, журналіст Axios Барак Равід, CNN, ABC News

BREAKING: Iran launches attack against Israel using dozens of drones, four U.S. and Israeli officials told me

Деталі: Спочатку журналіст Axios Барак Равід з посиланням на чотирьох американських та ізраїльських посадовців повідомив, що Іран розпочав атаку на Ізраїль, використовуючи десятки безпілотників.

Iranian one way attack drone over southern Iraq this evening, presumably headed west towards Israel. pic.twitter.com/HyueNPkUto ВІДЕО ДНЯ April 13, 2024

Як повідомляє OSINTtechnical, над південним Іраком зафіксували на відео іранський ударний безпілотник, що рухається в напрямку Ізраїлю.

"Схоже, це Shahed-136, який активно використовується росіянами проти України", - йдеться в повідомленні.

Оновлено: Пізніше речник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі у своїй заяві для преси підтвердив, що десятки безпілотників, запущених з Ірану, прямують до Ізраїлю.

За його словами, ізраїльські ВПС відстежують безпілотники, яким знадобиться кілька годин, щоб досягти країни.

Хагарі попередив про можливі перебої з GPS, оскільки військові працюють над перехопленням безпілотників.

Державні ЗМІ Ірану повідомили, що Ісламська Республіка запустила другу хвилю безпілотників по Ізраїлю.

Управління аеропортів Ізраїлю заявило, що повітряний простір країни буде закритий через напад Ірану. Подробиць щодо часу відновлення польотів поки немає.

Корпус вартових ісламської революції опублікував заяву, в якій підтвердив початок атаки на Ізраїль, заявивши, що це відповідь на удар ЦАХАЛу по консульському комплексу в Дамаску, в результаті якого загинули кілька членів КВІР, в тому числі два генерали, на початку цього місяця.

КВІР заявляє, що завдасть удару по конкретних цілях в Ізраїлі за допомогою десятків безпілотників і ракет, очевидно, крилатих.

Раніше речник ЦАХАЛу Хагарі оголосив про нові обмеження на проведення цивільних зібрань на тлі загрози нападу Ірану. Так, по всій країні забороняються освітні заходи і обмежуються збори до 1 000 осіб.

Хагарі також заявив, що ізраїльська протиповітряна оборона "перебуває в стані бойової готовності" і "десятки літаків готові в небі".

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що США та інші союзники надали Ізраїлю "нові можливості" для захисту від потенційної іранської атаки, а також для реагування на неї.

Разом з тим, Йорданія тимчасово закрила повітряний простір, оскільки сусідній Ізраїль перебуває в стані підвищеної готовності до іранського удару.

Водночас державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін будуть присутні на зустрічі президента Джо Байдена з його командою національної безпеки щодо ситуації на Близькому Сході, повідомили CNN офіційні особи.

Після опівночі 14 квітня стало відомо, що ізраїльські військові ідентифікували понад 100 безпілотників, запущених з Ірану по Ізраїлю.

За даними ABC News, Іран може запустити по Ізраїлю від 400 до 500 безпілотників.

Що передувало: Байден повертається до Вашингтона з Рехобот-Біч, штат Делавер, в суботу, щоб зустрітися зі своєю командою через можливий удар Ірану по Ізраїлю.