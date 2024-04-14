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Ирак закрыл воздушное пространство

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 14 апреля 2024, 00:38
Ирак закрыл воздушное пространство
фото: Getty Images

Ирак объявил, что закрывает свое воздушное пространство после массированной атаки беспилотников Ирана на Израиль.

Источник: The Times of Israel со ссылкой на министра транспорта Ирака Раззак аль-Саадави и Управление гражданской авиации

Детали: По словам министра, "воздушное пространство Ирака закрыто".

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В Управлении гражданской авиации сообщили, что небо будет закрыто с 23:30 вечера до 5:30 утра по местному времени.

Что предшествовало: Иран начал атаку на Израиль с помощью сотни беспилотников, при этом Израиль находится в боевой готовности и закрывает воздушное пространство.

Темы: Иракавиавойна
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