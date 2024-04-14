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Російські війська проводять щонайменше три операції на оперативному рівні – ISW

Ольга Глущенко Неділя, 14 квітня 2024, 05:38
Російські війська проводять щонайменше три операції на оперативному рівні – ISW
українські воїни, ілюстративне фото Генштабу

За спостереженнями фахівців Інституту вивчення війни (ISW), загарбницькі російські війська проводять щонайменше три операції на оперативному рівні та активізували зусилля із захоплення Часового Яру.

Джерело: ISW

Деталі: Російські війська проводять щонайменше три операції на оперативному рівні, які не є взаємодоповнюючими, але дозволяють російським військам надавати пріоритет тактичним успіхам на обраному ними секторі.

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Аналітики наголошують, що українським військам буде дедалі важче протистояти цим російським зусиллям, чим довше Україна буде позбавлена подальшої військової допомоги з боку США.

Український головнокомандувач генерал-полковник Олександр Сирський заявив 13 квітня, що ситуація на сході України значно погіршилася за останні дні, і що російські війська проводять механізовані атаки на Лиманському, Бахмутському та Покровському напрямках.

У звіті додають, що українські війська зараз борються зі значною нестачею як артилерійських снарядів, так і засобів протиповітряної оборони, які є критично важливими компонентами їхнього захисту, а російські війська користуються цим дефіцитом і поліпшенням погодних умов.

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За спостереженнями та проаналізованими даними фахівців інституту, окупанти активізують зусилля для захоплення Часового Яру.

"Якщо Сполучені Штати не відновлять надання допомоги Україні, а українським військам і надалі бракуватиме необхідних артилерійських боєприпасів і засобів протиповітряної оборони, навіть погано навчені і погано оснащені російські війська можуть бути здатні проводити успішні наступальні операції", – вказують у звіті.

Крім того, на думку аналітиків, наступальна операція із захоплення Часового Яру відкриє російським військам найближчі перспективи оперативно значущого просування вперед, оскільки захоплення міста, ймовірно, дозволить окупантам розпочати подальші наступальні операції проти міст, які фактично формують значний оборонний пояс України в Донецькій області.

Російські війська вже давно мають на меті захопити групу великих міст Донецької області, які включають Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку.

При цьому ISW не прогнозує, що росіянам вдасться захопити будь-яке з цих міст у найближчій перспективі.

Проте висловлює ці міркування щодо загрози, яку може становити захоплення російськими військами Часого Яру, оскільки вони є ймовірним найбільш небезпечним варіантом розвитку подій (MDCOA), особливо якщо США швидко не відновлять надання військової допомоги Україні.

Ключові висновки ISW за 13 квітня:

  • Російські війська проводять щонайменше три операції на оперативному рівні, які не є взаємодоповнюючими, але дозволяють російським військам надавати пріоритет тактичним успіхам на обраному ними секторі. Українським військам буде дедалі важче протистояти цим російським зусиллям, чим довше Україні не вистачатиме подальшої військової допомоги з боку США.
  • Військове командування РФ, ймовірно, оцінює, що українські війська не зможуть захиститися від нинішніх і майбутніх російських наступальних операцій через затримки або остаточне припинення військової допомоги США.
  • Наступальна операція із захоплення Часового Яру відкриває перед російськими військами найближчі перспективи оперативно значущого просування вперед, оскільки захоплення міста, ймовірно, дозволить окуантам розпочати подальші наступальні операції проти міст, які фактично формують значний оборонний пояс України в Донецькій області.
  • Російські загрози Дружківці та Костянтинівці є дуже важливими з оперативної точки зору, оскільки ці міста-фортеці допомагають формувати кістяк української оборони в Донецькій області та на сході України в цілому.
  • Війська РФ не зможуть швидко захопити Часів Яр і, ймовірно, намагатимуться використати його оперативне значення негайно, доки українські війська матимуть ресурси, необхідні для утримання своїх позицій.
  • Нестача української артилерії та засобів протиповітряної оборони, спричинена відсутністю безпекової допомоги з боку США, дозволяє російським механізованим військам досягати незначних тактичних успіхів, а майбутні російські механізовані наступальні операції можуть досягти більш значних успіхів, якщо Штати продовжуватимуть відмовляти Україні в допомозі.
  • Німеччина оголосила, що негайно передасть Україні ще один комплекс Patriot у відповідь на нещодавні дуже термінові заклики України про надання додаткових систем для захисту від посилення російської ударної кампанії та поточних зусиль України з розширення можливостей протиповітряної оборони України.
  • Російські війська здійснили підтверджені просування поблизу Часого Яру (на захід від Бахмута) і Донецька.

Теми: ISWвійна
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