Російські війська проводять щонайменше три операції на оперативному рівні – ISW

За спостереженнями фахівців Інституту вивчення війни (ISW), загарбницькі російські війська проводять щонайменше три операції на оперативному рівні та активізували зусилля із захоплення Часового Яру.

Джерело: ISW

Деталі: Російські війська проводять щонайменше три операції на оперативному рівні, які не є взаємодоповнюючими, але дозволяють російським військам надавати пріоритет тактичним успіхам на обраному ними секторі.

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Аналітики наголошують, що українським військам буде дедалі важче протистояти цим російським зусиллям, чим довше Україна буде позбавлена подальшої військової допомоги з боку США.

Український головнокомандувач генерал-полковник Олександр Сирський заявив 13 квітня, що ситуація на сході України значно погіршилася за останні дні, і що російські війська проводять механізовані атаки на Лиманському, Бахмутському та Покровському напрямках.

У звіті додають, що українські війська зараз борються зі значною нестачею як артилерійських снарядів, так і засобів протиповітряної оборони, які є критично важливими компонентами їхнього захисту, а російські війська користуються цим дефіцитом і поліпшенням погодних умов.

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За спостереженнями та проаналізованими даними фахівців інституту, окупанти активізують зусилля для захоплення Часового Яру.

"Якщо Сполучені Штати не відновлять надання допомоги Україні, а українським військам і надалі бракуватиме необхідних артилерійських боєприпасів і засобів протиповітряної оборони, навіть погано навчені і погано оснащені російські війська можуть бути здатні проводити успішні наступальні операції", – вказують у звіті.

Крім того, на думку аналітиків, наступальна операція із захоплення Часового Яру відкриє російським військам найближчі перспективи оперативно значущого просування вперед, оскільки захоплення міста, ймовірно, дозволить окупантам розпочати подальші наступальні операції проти міст, які фактично формують значний оборонний пояс України в Донецькій області.

Російські війська вже давно мають на меті захопити групу великих міст Донецької області, які включають Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку.

При цьому ISW не прогнозує, що росіянам вдасться захопити будь-яке з цих міст у найближчій перспективі.

Проте висловлює ці міркування щодо загрози, яку може становити захоплення російськими військами Часого Яру, оскільки вони є ймовірним найбільш небезпечним варіантом розвитку подій (MDCOA), особливо якщо США швидко не відновлять надання військової допомоги Україні.

Ключові висновки ISW за 13 квітня: