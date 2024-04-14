Российские войска проводят по меньшей мере три операции на оперативном уровне – ISW

По наблюдениям специалистов Института изучения войны (ISW), захватнические российские войска проводят по меньшей мере три операции на оперативном уровне и активизировали усилия по захвату Часового Яра.

Источник: ISW

Детали: Российские войска проводят, по меньшей мере, три операции на оперативном уровне, которые не являются взаимодополняющими, но позволяют российским войскам предоставлять приоритет тактическим успехам на выбранном ими секторе.

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Аналитики отмечают, что украинским войскам будет все труднее противостоять этим российским усилиям, чем дольше Украина будет лишена дальнейшей военной помощи со стороны США.

Украинский главнокомандующий генерал-полковник Александр Сырский заявил 13 апреля, что ситуация на востоке Украины значительно ухудшилась за последние дни, и что российские войска проводят механизированные атаки на Лиманском, Бахмутском и Покровском направлениях.

В отчете добавляют, что украинские войска сейчас борются со значительной нехваткой как артиллерийских снарядов, так и средств противовоздушной обороны, которые являются критически важными компонентами их защиты, а российские войска пользуются этим дефицитом и улучшением погодных условий.

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По наблюдениям и проанализированным данным специалистов института, оккупанты активизируют усилия для захвата Часового Яра.

"Если Соединенные Штаты не возобновят оказание помощи Украине, а украинским войскам и в дальнейшем будет не хватать необходимых артиллерийских боеприпасов и средств противовоздушной обороны, даже плохо обученные и плохо оснащенные российские войска могут быть способны проводить успешные наступательные операции", - указывают в отчете.

Кроме того, по мнению аналитиков, наступательная операция по захвату Часового Яра откроет российским войскам ближайшие перспективы оперативно значимого продвижения вперед, поскольку захват города, вероятно, позволит оккупантам начать дальнейшие наступательные операции против городов, которые фактически формируют значительный оборонительный пояс Украины в Донецкой области.

Российские войска уже давно имеют целью захватить группу крупных городов Донецкой области, которые включают Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку.

При этом ISW не прогнозирует, что россиянам удастся захватить любой из этих городов в ближайшей перспективе.

Однако высказывает эти соображения относительно угрозы, которую может представлять захват российскими войсками Часого Яра, поскольку они являются вероятным наиболее опасным вариантом развития событий (MDCOA), особенно если США быстро не возобновят предоставление военной помощи Украине.

Ключевые выводы ISW за 13 апреля: