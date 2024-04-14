Вночі захисники знищили 10 російських "Шахедів", які атакували Харківщину
Неділя, 14 квітня 2024, 07:04
Вночі українські сили ППО знищили на Харківщині усі 10 запущених Росією "Шахедів".
Джерело: командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук
Дослівно: "У ніч на 14 квітня 2024 року російські окупанти атакували 10-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із Курської області РФ, а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з окупованої Донеччини".
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Деталі: У Повітряних силах додали, що всі "Шахеди" були збиті на Харківщині зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України.