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Вночі захисники знищили 10 російських "Шахедів", які атакували Харківщину

Ольга Глущенко Неділя, 14 квітня 2024, 07:04
Вночі захисники знищили 10 російських Шахедів, які атакували Харківщину
ілюстрація Повітряних сил

Вночі українські сили ППО знищили на Харківщині усі 10 запущених Росією "Шахедів".

Джерело: командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук

Дослівно: "У ніч на 14 квітня 2024 року російські окупанти атакували 10-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із Курської області РФ, а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з окупованої Донеччини".

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Деталі: У Повітряних силах додали, що всі "Шахеди" були збиті на Харківщині зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України.

Теми: ШахедППОХарківська область
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