Ночью защитники уничтожили 10 российских "Шахедов", которые атаковали Харьковскую область

Ночью украинские силы ПВО уничтожили на Харьковщине все 10 запущенных Россией "Шахедов".

Источник: Воздушные силы

Дословно: "В ночь на 14 апреля 2024 года российские оккупанты атаковали 10-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из Курской области РФ, а также четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 с оккупированной Донетчины".

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Детали: В Воздушных силах добавили, что все "Шахеды" были сбиты на Харьковщине зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины.