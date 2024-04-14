Генштаб: Сили оборони відбили 76 атак ворога, найбільше – на Бахмутському напрямку

За минулу добу на фронті відбулося 76 бойових зіткнень, 36 з них – на Бахмутському напрямку.

Джерело: ранкове зведення Генштабу

Деталі: Протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень.

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Загалом, ворог завдав 1 ракетного та 109 авіаційних ударів, здійснив 115 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Сумської області, Харківської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької областей.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

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На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 36 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Роздолівка, Іванівське, Новий, Опитне, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку захисники відбили 9 атак у районах населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог 22 рази намагався прорвати оборону.

На Оріхівському напрямку загарбники 6 разів атакували позиції українських захисників у районі Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку протягом минулої доби ворог здійснив 3 безуспішних атаки позицій захисників.

У той же час авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління, 2 наземних станціях управління БпЛА та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу та 2 засобах протиповітряної оборони противника.