Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Генштаб: Сили оборони відбили 76 атак ворога, найбільше – на Бахмутському напрямку

Ольга Глущенко Неділя, 14 квітня 2024, 07:22
Генштаб: Сили оборони відбили 76 атак ворога, найбільше – на Бахмутському напрямку
українські воїни, ілюстративне фото ГШ

За минулу добу на фронті відбулося 76 бойових зіткнень, 36 з них – на Бахмутському напрямку.

Джерело: ранкове зведення Генштабу

Деталі: Протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень.

Реклама:

Загалом, ворог завдав 1 ракетного та 109 авіаційних ударів, здійснив 115 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Сумської області, Харківської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької областей.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

ВІДЕО ДНЯ

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 36 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Роздолівка, Іванівське, Новий, Опитне, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку захисники відбили 9 атак у районах населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог 22 рази намагався прорвати оборону.

На Оріхівському напрямку загарбники 6 разів атакували позиції українських захисників у районі Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку протягом минулої доби ворог здійснив 3 безуспішних атаки позицій захисників.

У той же час авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління, 2 наземних станціях управління БпЛА та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу та  2 засобах протиповітряної оборони противника.

Теми: Генштабвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Розстріл поліцейських на Вінниччині: знайшли авто вбивць та військові боєприпаси

У Конгресі США підтримали допомогу Україні

відеоЗеленський анонсував двосторонні угоди з США та країнами Північної Європи

Вбивство поліцейського: Сухопутні війська підтвердили, що на відео їхні військові

відеоМасштабна атака дронів у 8 областях РФ є спільною операцією ГУР, СБУ та ССО – джерела

Військовим заборонять доступ до казино: Зеленський увів в дію рішення РНБО

Усі новини...
Генштаб
На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 28 атак – Генштаб
Ворог за добу 410 разів бив по Запорізькій області, є руйнування
Генштаб: За добу окупанти завдали 91 авіаудар
Останні новини
21:31
Зеленський про пакет допомоги від США: Відчують і воїни, і українські міста й села
21:21
Дніпропетровщина зможе отримати 3,2 мільярда за програмою "Зроблено в Україні"
21:09
Зеленський подякував Палаті представників: Правильний хід історії
20:50
Розстріл поліцейських на Вінниччині: знайшли авто вбивць та військові боєприпаси
20:48
У Конгресі США підтримали допомогу Україні
20:35
Палата представників підтримала конфіскацію заморожених активів РФ для України
20:26
Конгрес США відхилив усі антиукраїнські правки до закону про допомогу Україні
20:21
Костюк здолала третю представницю з ТОП-10 поспіль і вийшла до фіналу турніру в Штутгарті
20:11
фотоРакетний удар по Одесі: кількість поранених зросла, з них двоє малих дітей
20:04
Конгресмен попередив про ризик "падіння" України перед ключовим голосуванням в Палаті
Усі новини...
Реклама: