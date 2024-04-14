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Генштаб: Силы обороны отбили 76 атак врага, больше всего - на Бахмутском направлении

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 14 апреля 2024, 07:22
Генштаб: Силы обороны отбили 76 атак врага, больше всего - на Бахмутском направлении
украинские воины, иллюстративное фото ГШ

За минувшие сутки на фронте произошло 76 боевых столкновений, 36 из них - на Бахмутском направлении.

Источник: утренняя сводка Генштаба

Детали: За прошедшие сутки произошло 76 боевых столкновений.

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В общем, враг нанес 1 ракетный и 109 авиационных ударов, совершил 115 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Сумской области, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской областей.

Под артиллерийским огнем были более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

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На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском и Лиманском направлениях враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили 36 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Выемка, Спорное, Раздоловка, Ивановское, Новый, Опытное, Клищеевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитники отбили 9 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Новобахмутовка, Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области, где враг 22 раза пытался прорвать оборону.

На Ореховском направлении захватчики 6 раз атаковали позиции украинских защитников в районе Старомайорского Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении за прошедшие сутки враг совершил 3 безуспешных атаки позиций защитников.

В то же время авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления, 2 наземным станциям управления БпЛА и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 районам сосредоточения личного состава и 2 средствам противовоздушной обороны противника.

Темы: Генштабвойна
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