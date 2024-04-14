Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Українські оборонці "відмінусували" ще 890 окупантів

Ольга Глущенко Неділя, 14 квітня 2024, 07:40
Українські оборонці відмінусували ще 890 окупантів
українські захисники на полі бою, ілюстративне фото ГШ

Минулої доби українські Сили оборони знищили ще 890 загарбників, 5 танків і 34 артсистеми ворога.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.04.24 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу ‒ близько 453650 (+890) осіб,
  • танків ‒ 7174 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13765 (+20) од,
  • артилерійських систем – 11552 (+34) од,
  • РСЗВ – 1046 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 758 (+2) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9235 (+34) од,
  • крилатих ракет ‒ 2089 (+1) од,
  • кораблів /катерів ‒ 26 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 15459 (+63) од,
  • спеціальної техніки ‒ 1905 (+12) од.

Теми: втрати у війнівійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Розстріл поліцейських на Вінниччині: знайшли авто вбивць та військові боєприпаси

У Конгресі США підтримали допомогу Україні

відеоЗеленський анонсував двосторонні угоди з США та країнами Північної Європи

Вбивство поліцейського: Сухопутні війська підтвердили, що на відео їхні військові

відеоМасштабна атака дронів у 8 областях РФ є спільною операцією ГУР, СБУ та ССО – джерела

Військовим заборонять доступ до казино: Зеленський увів в дію рішення РНБО

Усі новини...
втрати у війні
Понад тисяча окупантів знищені за добу
Сили оборони за добу відмінусували 840 окупантів та 34 артсистеми
ЗСУ відмінусували ще 810 окупантів і 48 артилерійських систем
Останні новини
21:31
Зеленський про пакет допомоги від США: Відчують і воїни, і українські міста й села
21:21
Дніпропетровщина зможе отримати 3,2 мільярда за програмою "Зроблено в Україні"
21:09
Зеленський подякував Палаті представників: Правильний хід історії
20:50
Розстріл поліцейських на Вінниччині: знайшли авто вбивць та військові боєприпаси
20:48
У Конгресі США підтримали допомогу Україні
20:35
Палата представників підтримала конфіскацію заморожених активів РФ для України
20:26
Конгрес США відхилив усі антиукраїнські правки до закону про допомогу Україні
20:21
Костюк здолала третю представницю з ТОП-10 поспіль і вийшла до фіналу турніру в Штутгарті
20:11
фотоРакетний удар по Одесі: кількість поранених зросла, з них двоє малих дітей
20:04
Конгресмен попередив про ризик "падіння" України перед ключовим голосуванням в Палаті
Усі новини...
Реклама: