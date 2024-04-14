Українські оборонці "відмінусували" ще 890 окупантів
Неділя, 14 квітня 2024, 07:40
Минулої доби українські Сили оборони знищили ще 890 загарбників, 5 танків і 34 артсистеми ворога.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.04.24 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 453650 (+890) осіб,
- танків ‒ 7174 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13765 (+20) од,
- артилерійських систем – 11552 (+34) од,
- РСЗВ – 1046 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 758 (+2) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9235 (+34) од,
- крилатих ракет ‒ 2089 (+1) од,
- кораблів /катерів ‒ 26 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 15459 (+63) од,
- спеціальної техніки ‒ 1905 (+12) од.