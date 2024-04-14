Украинские защитники "отминусовали" еще 890 оккупантов
Воскресенье, 14 апреля 2024, 07:40
За прошедшие сутки украинские Силы обороны уничтожили еще 890 захватчиков, 5 танков и 34 артсистемы врага.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.04.24 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 453650 (+890) чел,
- танков - 7174 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 13765 (+20) ед,
- артиллерийских систем - 11552 (+34) ед,
- РСЗО - 1046 (+1) ед,
- средств ПВО - 758 (+2) ед,
- самолетов - 347 (+0) ед,
- вертолетов - 325 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня - 9235 (+34) ед,
- крылатых ракет - 2089 (+1) ед,
- кораблей/катеров - 26 (+0) ед,
- подводных лодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 15459 (+63) ед,
- специальной техники - 1905 (+12) ед.