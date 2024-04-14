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Украинские защитники "отминусовали" еще 890 оккупантов

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 14 апреля 2024, 07:40
Украинские защитники отминусовали еще 890 оккупантов
украинские защитники на поле боя, иллюстративное фото ГШ

За прошедшие сутки украинские Силы обороны уничтожили еще 890 захватчиков, 5 танков и 34 артсистемы врага.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.04.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 453650 (+890) чел,
  • танков - 7174 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 13765 (+20) ед,
  • артиллерийских систем - 11552 (+34) ед,
  • РСЗО - 1046 (+1) ед,
  • средств ПВО - 758 (+2) ед,
  • самолетов - 347 (+0) ед,
  • вертолетов - 325 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня - 9235 (+34) ед,
  • крылатых ракет - 2089 (+1) ед,
  • кораблей/катеров - 26 (+0) ед,
  • подводных лодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 15459 (+63) ед,
  • специальной техники - 1905 (+12) ед.

Темы: потери в войневойна
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