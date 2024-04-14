Льотчики результативно атакували ворожий пункт управління в Луганську – Олещук

У Повітряних силах підтвердили ураження ворожого пункт управління "Центр" в окупованому Луганську.

Джерело: командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук

Деталі: Зазначається, що Сили оборони України успішно уразили пункт управління угруповання військ "Центр" противника в окупованому Луганську.

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Пряма мова: "Витримавши паузу, дякую льотчикам авіації Повітряних Сил за успішний, а головне – результативний удар по ворожому об’єкту на Луганщині 13 квітня 2024 року.

Українські пілоти чудово виконали роботу і повернулись на базу.

Таких ударів по тилах противника буде більше, коли Україна отримає більше ракет від наших західних партнерів".

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Що передувало: Напередодні, 13 квітня, в окупованому Луганську чули два вибухи, в мережі з'явилися фото і відео з димом над містом.