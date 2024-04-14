Летчики результативно атаковали вражеский пункт управления в Луганске – Олещук

В Воздушных силах подтвердили поражение вражеского пункт управления "Центр" в оккупированном Луганске.

Источник: командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук

Детали: Отмечается, что Силы обороны Украины успешно поразили пункт управления группировки войск "Центр" противника в оккупированном Луганске.

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Прямая речь: "Выдержав паузу, спасибо летчикам авиации Воздушных Сил за успешный, а главное – результативный удар по вражескому объекту на Луганщине 13 апреля 2024 года.

Украинские пилоты прекрасно выполнили работу и вернулись на базу.

Таких ударов по тылам противника будет больше, когда Украина получит больше ракет от наших западных партнеров".

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Что предшествовало: Накануне, 13 апреля, в оккупированном Луганске слышали два взрыва, в сети появились фото и видео с дымом над городом.