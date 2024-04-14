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США перехопили понад 70 безпілотників та ракет, які летіли на Ізраїль – ЗМІ

Марія Ємець, Роман ПетренкоНеділя, 14 квітня 2024, 09:08
США перехопили понад 70 безпілотників та ракет, які летіли на Ізраїль – ЗМІ
фото: getty images

Сили США на Близькому Сході перехопили понад 70 ударних безпілотників і щонайменш три балістичних ракети з тих, якими Іран та його проксі-сили обстріляли Ізраїль в ніч на 14 квітня.

Джерело: CNN, посилаючись на американських посадовців, "Європейська правда"

Деталі: Двоє співрозмовників серед поінформованих посадовців США повідомили, що військові США у регіоні перехопили понад 70 іранських ударних безпілотників та щонайменш три балістичних ракети, які летіли у напрямку Ізраїлю.

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Перехоплення балістичних ракет здійснили з військових кораблів США у Середземному морі. У регіоні перебувають двоє есмінців, на обох встановлені системи ППО, спроможні збивати такі цілі. 

Окрім них, до відбиття атаки Ірану проти Ізраїлю долучилися винищувачі США. За словами іншого співрозмовника, з них збивали ударні безпілотники. 

Про участь США у збитті частини ракет і безпілотників раніше публічно сказав президент Джо Байден. 

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Нагадаємо: В Армії оборони Ізраїлю повідомили, що Іран під час атаки 13-14 квітня випустив по Ізраїлю понад 200 ракет і безпілотників, більшу частину збила ППО та винищувачі. Понад 100 безпілотників, випущених Іраном, були збиті за межами ізраїльського повітряного простору.

Згодом повідомили, що загалом повітряних цілей було понад 300, з яких близько 170 складали ударні безпілотники, понад 30 – крилаті ракети і 120 – балістичні, майже усі їх збили. Частину пусків здійснили проіранські сили на території Іраку та Ємену. 

Президент США Джо Байден у зв’язку з атакою збирав на обговорення безпекову команду і провів розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю. Також він заявив, що скликає на 14 квітня позачергову зустріч лідерів Групи семи, щоб скоординувати дипломатичну реакцію на атаку Ірану.

Теми: ІранІзраїльСША
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