Понад 200 ракет і безпілотників Іран запустив по Ізраїлю, більшість були збиті – ЗМІ

Американські та ізраїльські військові заявили про перехоплення іранських безпілотників, кількість яких перевищила сотню. Загалом Іран запустив по ізраїлю понад 200 ракет і безпілотників.

Джерело: CNN, The Times of Israel

Деталі: За словами американських офіційних осіб, військові США збили в суботу іранські безпілотники, які летіли на Ізраїль.

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При цьому чиновники не уточнили, скільки саме безпілотників було збито, і де саме.

Разом з тим представник Сил оборони Ізраїлю заявив, що понад 100 безпілотників, випущених Іраном, були збиті за межами ізраїльського повітряного простору.

Оновлено: Пізніше представник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі повідомив, що Іран випустив по Ізраїлю понад 200 ракет і безпілотників.

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Більшу частину ракет перехопила протиракетна оборона Arrow.

Хагарі заявив, що Іран запустив десятки балістичних ракет по Ізраїлю, завдавши невеликої шкоди військовій базі.

Крім того, винищувачі збили десятки крилатих ракет і десятки безпілотників.

Що передувало: Іран розпочав атаку на Ізраїль за допомогою десятків безпілотників.