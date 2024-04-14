Понад 200 ракет і безпілотників Іран запустив по Ізраїлю, більшість були збиті – ЗМІ
Американські та ізраїльські військові заявили про перехоплення іранських безпілотників, кількість яких перевищила сотню. Загалом Іран запустив по ізраїлю понад 200 ракет і безпілотників.
Джерело: CNN, The Times of Israel
Деталі: За словами американських офіційних осіб, військові США збили в суботу іранські безпілотники, які летіли на Ізраїль.
При цьому чиновники не уточнили, скільки саме безпілотників було збито, і де саме.
Разом з тим представник Сил оборони Ізраїлю заявив, що понад 100 безпілотників, випущених Іраном, були збиті за межами ізраїльського повітряного простору.
Оновлено: Пізніше представник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі повідомив, що Іран випустив по Ізраїлю понад 200 ракет і безпілотників.
Більшу частину ракет перехопила протиракетна оборона Arrow.
Хагарі заявив, що Іран запустив десятки балістичних ракет по Ізраїлю, завдавши невеликої шкоди військовій базі.
Крім того, винищувачі збили десятки крилатих ракет і десятки безпілотників.
Що передувало: Іран розпочав атаку на Ізраїль за допомогою десятків безпілотників.