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США перехватили более 70 беспилотников и ракет, которые летели на Израиль - СМИ

Мария Емец, Роман ПетренкоВоскресенье, 14 апреля 2024, 09:08
США перехватили более 70 беспилотников и ракет, которые летели на Израиль - СМИ
фото: getty images

Силы США на Ближнем Востоке перехватили более 70 ударных беспилотников и по меньшей мере три баллистических ракеты из тех, которыми Иран и его прокси-силы обстреляли Израиль в ночь на 14 апреля.

Источник: CNN, ссылаясь на американских чиновников, "Европейская правда"

Детали: Двое собеседников среди информированных чиновников США сообщили, что военные США в регионе перехватили более 70 иранских ударных беспилотников и по меньшей мере три баллистических ракеты, которые летели в направлении Израиля.

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Перехват баллистических ракет осуществили с военных кораблей США в Средиземном море. В регионе находятся два эсминца, на обоих установлены системы ПВО, способные сбивать такие цели.

Кроме них, к отражению атаки Ирана против Израиля присоединились истребители США. По словам другого собеседника, с них сбивали ударные беспилотники.

Об участии США в сбивании части ракет и беспилотников ранее публично сказал президент Джо Байден.

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Напомним, в Армии обороны Израиля сообщили, что Иран во время атаки 13-14 апреля выпустил по Израилю более 200 ракет и беспилотников, большую часть сбила ПВО и истребители. Более 100 беспилотников, выпущенных Ираном, были сбиты за пределами израильского воздушного пространства.

Впоследствии сообщили, что всего воздушных целей было более 300, из которых около 170 составляли ударные беспилотники, более 30 – крылатые ракеты и 120 – баллистические, почти все их сбили. Часть пусков осуществили проиранские силы на территории Ирака и Йемена.

Президент США Джо Байден в связи с атакой собирал на обсуждение команду по нацбезопасности и провел разговор с премьер-министром Израиля. Также он заявил, что созывает на 14 апреля внеочередную встречу лидеров Группы семи, чтобы скоординировать дипломатическую реакцию на атаку Ирана.

Темы: ИранИзраильСША
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