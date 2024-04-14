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Ворог влучив у припортову інфраструктуру в Херсоні

Роман ПетренкоНеділя, 14 квітня 2024, 10:24

За добу 13 квітня російські війська поцілили у припортову інфраструктуру в Херсоні.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: Минулої доби російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 17 приватних будинків.

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Були зафіксовані влучання в дошкільний навчальний заклад та припортову інфраструктуру.

Через російську агресію 5 людей дістали поранення.

За день противник обстрілював Берислав, Понятівку, Дніпровське, Янтарне, Берегове, Козацьке, Львове, Кізомис, Білозерку, Комишани, Велетенське, Станіслав, Інженерне, Зимівник, Осокорівку, Гаврилівку, Нововоронцовку та місто Херсон.

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Теми: Херсонобстріл
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