Ворог влучив у припортову інфраструктуру в Херсоні
Неділя, 14 квітня 2024, 10:24
За добу 13 квітня російські війська поцілили у припортову інфраструктуру в Херсоні.
Джерело: Херсонська ОВА
Деталі: Минулої доби російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 17 приватних будинків.
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Були зафіксовані влучання в дошкільний навчальний заклад та припортову інфраструктуру.
Через російську агресію 5 людей дістали поранення.
За день противник обстрілював Берислав, Понятівку, Дніпровське, Янтарне, Берегове, Козацьке, Львове, Кізомис, Білозерку, Комишани, Велетенське, Станіслав, Інженерне, Зимівник, Осокорівку, Гаврилівку, Нововоронцовку та місто Херсон.
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