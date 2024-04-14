Враг попал в припортовую инфраструктуру в Херсоне

За сутки 13 апреля российские войска попали в припортовую инфраструктуру в Херсоне.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: За прошедшие сутки российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждена многоэтажка и 17 частных домов.

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Были зафиксированы попадания в дошкольное учебное заведение и припортовую инфраструктуру.

Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения.

За день противник обстреливал Берислав, Понятовку, Днепровское, Янтарное, Береговое, Казацкое, Львовское, Кизомис, Белозерку, Камышаны, Велетенское, Станислав, Инженерное, Зимовник, Осокоровку, Гавриловку, Нововоронцовку и город Херсон.