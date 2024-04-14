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Іран погрожує сильнішим ударом, якщо Ізраїль відповість на останню атаку

Роман ПетренкоНеділя, 14 квітня 2024, 11:11

Іран попередив, що відповість з більшою силою, якщо Ізраїль завдасть ударів у відповідь на удари в ніч на неділю, які, за словами Тегерана, були відповіддю на ізраїльську атаку по посольству у столиці Сирії Дамаску.

Джерело: посол і постійний представник Ірану в ООН Амір Саїд Іравані, якого цитує CNN

Пряма мова: "Ісламська Республіка Іран без вагань здійснить своє невід'ємне право на самооборону, коли це буде потрібно.

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Якщо ізраїльський режим знову здійснить будь-яку військову агресію, відповідь Ірану, безсумнівно, буде сильнішою і рішучішою".

Деталі: Посилаючись на самооборону від ізраїльських військових агресій, Іравані заявив, що ці удари були нанесені у відповідь на ізраїльську атаку 1 квітня на те, що Іран вважає дипломатичними об'єктами у Дамаску.

Іран стверджує, що ця атака порушила міжнародне право і призвела до загибелі семи іранських військових радників, в тому числі ключових командирів Корпусу вартових ісламської революції.

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Теми: ІранІзраїль
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