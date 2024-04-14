Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Иран угрожает более сильным ударом, если Израиль ответит на последнюю атаку

Роман ПетренкоВоскресенье, 14 апреля 2024, 11:11

Иран предупредил, что ответит с большей силой, если Израиль нанесет удары в ответ на удары в ночь на воскресенье, которые, по словам Тегерана, были ответом на израильскую атаку по посольству в столице Сирии Дамаске.

Источник: посол и постоянный представитель Ирана в ООН Амир Саид Иравани, которого цитирует CNN

Прямая речь: "Исламская Республика Иран без колебаний осуществит своё неотъемлемое право на самооборону, когда это потребуется.

Реклама:

Если израильский режим снова осуществит любую военную агрессию, ответ Ирана, несомненно, будет сильнее и решительнее".

Детали: Ссылаясь на самооборону от израильских военных агрессий, Иравани заявил, что эти удары были нанесены в ответ на израильскую атаку 1 апреля на то, что Иран считает дипломатическими объектами в Дамаске.

Иран утверждает, что эта атака нарушила международное право и привела к гибели семи иранских военных советников, в том числе ключевых командиров Корпуса стражей исламской революции.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: ИранИзраиль
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел полицейских в Винницкой области: нашли авто убийц и военные боеприпасы

В Конгрессе США поддержали помощь Украине

видеоЗеленский анонсировал двусторонние соглашения с США и странами Северной Европы

Убийство полицейского: Сухопутные войска подтвердили, что на видео их военные

видеоМасштабная атака дронов в 8 областях РФ является операцией ГУР, СБУ и ССО – источники

Военным запретят доступ к казино: Зеленский ввел в действие решение СНБО

Все новости...
Иран
ЦАХАЛ: Иран атаковал более 300 воздушными целями, 99% из них сбиты
США перехватили более 70 беспилотников и ракет, которые летели на Израиль - СМИ
Генсек ООН и ряд стран осудили атаку Ирана на Израиль
Последние новости
21:31
Зеленский о пакете помощи от США: Почувствуют и воины, и украинские города и села
21:21
Днепропетровщина сможет получить 3,2 миллиарда по программе "Сделано в Украине"
21:09
Зеленский поблагодарил Палату представителей: Правильный ход истории
20:50
Расстрел полицейских в Винницкой области: нашли авто убийц и военные боеприпасы
20:48
В Конгрессе США поддержали помощь Украине
20:35
Палата представителей поддержала конфискацию замороженных активов РФ для Украины
20:26
Конгресс США отклонил все антиукраинские правки в закон о помощи Украине
20:21
Костюк одолела третью представительницу из ТОП-10 подряд и вышла в финал турнира в Штутгарте
20:11
фотоУдар по Одессе: количество раненых возросло, из них двое маленьких детей
20:04
Конгрессмен предупредил о риске "падения" Украины перед ключевым голосованием в Палате
Все новости...
Реклама: