Иран угрожает более сильным ударом, если Израиль ответит на последнюю атаку

Иран предупредил, что ответит с большей силой, если Израиль нанесет удары в ответ на удары в ночь на воскресенье, которые, по словам Тегерана, были ответом на израильскую атаку по посольству в столице Сирии Дамаске.

Источник: посол и постоянный представитель Ирана в ООН Амир Саид Иравани, которого цитирует CNN

Прямая речь: "Исламская Республика Иран без колебаний осуществит своё неотъемлемое право на самооборону, когда это потребуется.

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Если израильский режим снова осуществит любую военную агрессию, ответ Ирана, несомненно, будет сильнее и решительнее".

Детали: Ссылаясь на самооборону от израильских военных агрессий, Иравани заявил, что эти удары были нанесены в ответ на израильскую атаку 1 апреля на то, что Иран считает дипломатическими объектами в Дамаске.

Иран утверждает, что эта атака нарушила международное право и привела к гибели семи иранских военных советников, в том числе ключевых командиров Корпуса стражей исламской революции.