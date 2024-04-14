Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

РФ атакувала цивільну вантажівку на Сумщині, загинув водій

Роман ПетренкоНеділя, 14 квітня 2024, 11:45
РФ атакувала цивільну вантажівку на Сумщині, загинув водій
усі фото прокуратури

Ворог вранці 14 квітня атакував дроном цивільну вантажівку в Сумській області, водій загинув.

Джерело: прокуратура Сумщини

Дослівно: "За даними слідства, 14 квітня близько 8:00 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти на території Краснопільської громади Сумського району скинули з дрона вибухівку на цивільну вантажівку".

Реклама:

Деталі: Водій транспортного засобу загинув.

Прокурори документують наслідки атаки.

 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Сумська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Розстріл поліцейських на Вінниччині: знайшли авто вбивць та військові боєприпаси

У Конгресі США підтримали допомогу Україні

відеоЗеленський анонсував двосторонні угоди з США та країнами Північної Європи

Вбивство поліцейського: Сухопутні війська підтвердили, що на відео їхні військові

відеоМасштабна атака дронів у 8 областях РФ є спільною операцією ГУР, СБУ та ССО – джерела

Військовим заборонять доступ до казино: Зеленський увів в дію рішення РНБО

Усі новини...
Сумська область
Росіяни завдали удару керованими авіабомбами по ТЕЦ у Сумах
Росіяни атакували 9 громад Сумщини, скидали міни і ВОГ
Російські авіаудари по Сумщині 8 квітня забрали життя людини, ще 5 – поранено
Останні новини
21:31
Зеленський про пакет допомоги від США: Відчують і воїни, і українські міста й села
21:21
Дніпропетровщина зможе отримати 3,2 мільярда за програмою "Зроблено в Україні"
21:09
Зеленський подякував Палаті представників: Правильний хід історії
20:50
Розстріл поліцейських на Вінниччині: знайшли авто вбивць та військові боєприпаси
20:48
У Конгресі США підтримали допомогу Україні
20:35
Палата представників підтримала конфіскацію заморожених активів РФ для України
20:26
Конгрес США відхилив усі антиукраїнські правки до закону про допомогу Україні
20:21
Костюк здолала третю представницю з ТОП-10 поспіль і вийшла до фіналу турніру в Штутгарті
20:11
фотоРакетний удар по Одесі: кількість поранених зросла, з них двоє малих дітей
20:04
Конгресмен попередив про ризик "падіння" України перед ключовим голосуванням в Палаті
Усі новини...
Реклама: