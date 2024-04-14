РФ атакувала цивільну вантажівку на Сумщині, загинув водій

Ворог вранці 14 квітня атакував дроном цивільну вантажівку в Сумській області, водій загинув.

Джерело: прокуратура Сумщини

Дослівно: "За даними слідства, 14 квітня близько 8:00 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти на території Краснопільської громади Сумського району скинули з дрона вибухівку на цивільну вантажівку".

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Деталі: Водій транспортного засобу загинув.

Прокурори документують наслідки атаки.