РФ атакувала цивільну вантажівку на Сумщині, загинув водій
Неділя, 14 квітня 2024, 11:45
Ворог вранці 14 квітня атакував дроном цивільну вантажівку в Сумській області, водій загинув.
Джерело: прокуратура Сумщини
Дослівно: "За даними слідства, 14 квітня близько 8:00 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти на території Краснопільської громади Сумського району скинули з дрона вибухівку на цивільну вантажівку".
Реклама:
Деталі: Водій транспортного засобу загинув.
Прокурори документують наслідки атаки.
ВІДЕО ДНЯ