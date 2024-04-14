РФ атаковала гражданский грузовик в Сумской области, погиб водитель
Воскресенье, 14 апреля 2024, 11:45
Враг утром 14 апреля атаковал дроном гражданский грузовик в Сумской области, водитель погиб.
Источник: прокуратура Сумщины
Дословно: "По данным следствия, 14 апреля около 8:00, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты на территории Краснопольской громады Сумского района сбросили с дрона взрывчатку на гражданский грузовик".
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Детали: Водитель транспортного средства погиб.
Прокуроры документируют последствия атаки.
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