Безпілотники в українському небі паралізують бойові дії – WP

У небі над лінією фронту в Україні патрулює багато безпілотників, які полюють за будь-якими ознаками руху, тому українські та російські війська майже не мають можливості пересуватися полем бою, не будучи поміченими та вбитими.

Джерело: Washington Post

Деталі: Військові зазначають, що зростання кількості малих безпілотників в Україні перетворило територію по обидва боки нульової лінії, яку зазвичай називають "сірою зоною", на "зону смерті". Тобто, ті, хто наважується пересуватися вдень чи вночі під пильним оком ворожих безпілотників, одразу ж гинуть.

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Журналісти пишуть, що дешеві безпілотники, розгорнуті в Україні, трансформували сучасну війну - і спочатку дали українським військам перевагу на полі бою.

Але росіяни швидко зорієнтувалися і почали масово виробляти власні безпілотники.

Експерти називають сучасний етап війни "бліцкригом війни безпілотників", і визнають, що це патова ситуація, оскільки якщо людина знаходиться на відритій місцевості – за нею одразу полюють.

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Дослівно: "Насиченість дронами, багато з яких оснащені тепловізорами, звузила простір, де війська можуть безпечно пересуватися непоміченими, що призвело до великих втрат, а також в останні місяці значною мірою завадило жодній зі сторін здійснити серйозний прорив".