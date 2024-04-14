Беспилотники в украинском небе парализуют боевые действия - WP

В небе над линией фронта в Украине патрулирует так много беспилотников, которые охотятся за любыми признаками движения, что украинские и российские войска почти не имеют возможности передвигаться по полю боя, не будучи замеченными и убитыми.

Источник: Washington Post

Детали: Военные отмечают, что рост количества малых беспилотников в Украине превратил территорию по обе стороны нулевой линии, которую обычно называют "серой зоной", в "зону смерти". То есть, те, кто решается передвигаться днем или ночью под бдительным оком вражеских беспилотников, сразу же погибают.

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Журналисты пишут, что дешевые беспилотники, развернутые в Украине, трансформировали современную войну - и сначала дали украинским войскам преимущество на поле боя.

Но россияне быстро сориентировались и начали массово производить собственные беспилотники.

Эксперты называют современный этап войны "блицкригом войны беспилотников", и признают, что это патовая ситуация, поскольку если человек находится на отрытой местности - за ним сразу охотятся.

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Дословно: "Насыщенность дронами, многие из которых оснащены тепловизорами, сузила пространство, где войска могут безопасно передвигаться незамеченными, что привело к большим потерям, а также в последние месяцы в значительной степени помешало ни одной из сторон осуществить серьезный прорыв".