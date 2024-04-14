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Росіяни готують провокацію під фальшивим прапором на ЗАЕС – розвідка

Роман ПетренкоНеділя, 14 квітня 2024, 15:08
Росіяни готують провокацію під фальшивим прапором на ЗАЕС – розвідка
фото: генштаб

За наявними даними розвідки, російські окупанти готуються до проведення чергової провокації на Запорізькій атомній електростанції під фальшивим прапором.

Джерело: Генштаб

Деталі: Генштаб з посиланням на розвідку заявив про підготовку провокації, але не уточнив, про що йдеться.

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Дослівно: "Росія є єдиним терористом у світі, який тримає в заручниках атомну станцію та використовує її для шантажу України та усього світу.

Ніхто інший, окрім російських терористів, не ставив світ так близько до межі свідомої радіаційної катастрофи.

Лише за нещодавні тижні Росія вже кілька разів намагалась перекласти на Україну відповідальність за використання безпілотників для атак на обʼєкти ЗАЕС.

ВІДЕО ДНЯ

Це свідомі російські дії, які продовжують російську практику шантажу нашої держави та усієї міжнародної спільноти ризиком катастрофи на ЗАЕС".

Теми: ЗАЕСрозвідкатеракт
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