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Россияне готовят провокацию под фальшивым флагом на ЗАЭС - разведка

Роман ПетренкоВоскресенье, 14 апреля 2024, 15:08
Россияне готовят провокацию под фальшивым флагом на ЗАЭС - разведка
фото: генштаб

По имеющимся данным разведки, российские оккупанты готовятся к проведению очередной провокации на Запорожской атомной электростанции под фальшивым флагом.

Источник: Генштаб

Детали: Генштаб со ссылкой на разведку заявил о подготовке провокации, но не уточнил, о чем идет речь.

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Дословно: "Россия является единственным террористом в мире, который держит в заложниках атомную станцию и использует ее для шантажа Украины и всего мира.

Никто другой, кроме российских террористов, не ставил мир так близко к грани сознательной радиационной катастрофы.

Только за недавние недели Россия уже несколько раз пыталась переложить на Украину ответственность за использование беспилотников для атак на объекты ЗАЭС.

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Это сознательные российские действия, которые продолжают российскую практику шантажа нашего государства и всего международного сообщества риском катастрофы на ЗАЭС".

Темы: ЗАЭСразведкатеракт
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