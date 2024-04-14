Керівник антикорупційного центру в Харкові після обшуків виявив систему відеостеження

Харківський антикорупційний центр заявляє про виявлення системи відеоспостереження біля квартири його голови правління Дмитра Булаха, в якого раніше правоохоронці проводили обшуки.

Джерело: Харківський антикорупційний центр

Голова правління Харківського антикорупційного центру Дмитро Булах виявив біля своєї квартири систему відеостеження. Відео: ХАЦ pic.twitter.com/H74YUE4POR Реклама: April 14, 2024

Дослівно: "Тиск на голову правління Харківського антикорупційного центру, військовослужбовця Дмитра Булаха не зупинився. Учора Дмитро випадково знайшов систему відеостеження, яка була встановлена навпроти його дверей у квартирі у Харкові. Причому доволі цікаву систему візуального контролю та фіксації, з якою зараз працюють спеціалісти.

Слідчо-оперативна група вилучила систему та всі її складові. Сподіваємось, поліція встановить коло осіб, які віддали наказ та змонтували систему стеження за керівником ХАЦ. Але після обшуків у Дмитра Булаха, які проводили співробітники ДБР/СБУ, можна спробувати припустити, хто її встановив".

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Що передувало: 11 квітня стало відомо, що Державне бюро розслідувань та оперативники Служби безпеки України провели обшуки в керівника Харківського антикорупційного центру Дмитра Булаха. У ДБР повідомили, що їхні працівники за матеріалами СБУ розслідують провадження за фактом можливих зловживань під час зарахування на службу військовослужбовців. Сам Булах вважає ці слідчі дії політичним замовленням.