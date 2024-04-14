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Керівник антикорупційного центру в Харкові після обшуків виявив систему відеостеження

Катерина ТищенкоНеділя, 14 квітня 2024, 17:09
Керівник антикорупційного центру в Харкові після обшуків виявив систему відеостеження
пристрій, який виявив Булах, скріншот відео ХАЦ

Харківський антикорупційний центр заявляє про виявлення системи відеоспостереження біля квартири його голови правління Дмитра Булаха, в якого раніше правоохоронці проводили обшуки.

Джерело: Харківський антикорупційний центр

Дослівно: "Тиск на голову правління Харківського антикорупційного центру, військовослужбовця Дмитра Булаха не зупинився. Учора Дмитро випадково знайшов систему відеостеження, яка була встановлена навпроти його дверей у квартирі у Харкові. Причому доволі цікаву систему візуального контролю та фіксації, з якою зараз працюють спеціалісти. 

Слідчо-оперативна група вилучила систему та всі її складові. Сподіваємось, поліція встановить коло осіб, які віддали наказ та змонтували систему стеження за керівником ХАЦ. Але після обшуків у Дмитра Булаха, які проводили співробітники ДБР/СБУ, можна спробувати припустити, хто її встановив".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 11 квітня стало відомо, що Державне бюро розслідувань та оперативники Служби безпеки України провели обшуки в керівника Харківського антикорупційного центру Дмитра Булаха. У ДБР повідомили, що їхні працівники за матеріалами СБУ розслідують провадження за фактом можливих зловживань під час зарахування на службу військовослужбовців. Сам Булах вважає ці слідчі дії політичним замовленням.

Теми: Харків
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