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Руководитель Харьковского антикоррцентра после обысков обнаружил систему видеонаблюдения

Катерина ТищенкоВоскресенье, 14 апреля 2024, 17:09
Руководитель Харьковского антикоррцентра после обысков обнаружил систему видеонаблюдения
устройство, которое обнаружил Булах, скриншот видео ХАЦ

Харьковский антикоррупционный центр заявляет об обнаружении системы видеонаблюдения возле квартиры его председателя правления Дмитрия Булаха, у которого ранее правоохранители проводили обыски.

Источник: Харьковский антикоррупционный центр

Дословно: "Давление на председателя правления Харьковского антикоррупционного центра, военнослужащего Дмитрия Булаха не остановилось. Вчера Дмитрий случайно нашел систему видеослежки, которая была установлена напротив его двери в квартире в Харькове. Причем довольно интересную систему визуального контроля и фиксации, с которой сейчас работают специалисты. 

Следственно-оперативная группа изъяла систему и все ее составляющие. Надеемся, полиция установит круг лиц, которые отдали приказ и смонтировали систему слежения за руководителем ХАЦ. Но после обысков у Дмитрия Булаха, которые проводили сотрудники ГБР/СБУ, можно попытаться предположить, кто ее установил".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: 11 апреля стало известно, что Государственное бюро расследований и оперативники Службы безопасности Украины провели обыски у руководителя Харьковского антикоррупционного центра Дмитрия Булаха. В ГБР сообщили, что их сотрудники по материалам СБУ расследуют производство по факту возможных злоупотреблений при зачислении на службу военнослужащих. Сам Булах считает эти следственные действия политическим заказом.

Темы: Харьков
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