Руководитель Харьковского антикоррцентра после обысков обнаружил систему видеонаблюдения

Харьковский антикоррупционный центр заявляет об обнаружении системы видеонаблюдения возле квартиры его председателя правления Дмитрия Булаха, у которого ранее правоохранители проводили обыски.

Источник: Харьковский антикоррупционный центр

Голова правління Харківського антикорупційного центру Дмитро Булах виявив біля своєї квартири систему відеостеження. Відео: ХАЦ pic.twitter.com/H74YUE4POR Реклама: April 14, 2024

Дословно: "Давление на председателя правления Харьковского антикоррупционного центра, военнослужащего Дмитрия Булаха не остановилось. Вчера Дмитрий случайно нашел систему видеослежки, которая была установлена напротив его двери в квартире в Харькове. Причем довольно интересную систему визуального контроля и фиксации, с которой сейчас работают специалисты.

Следственно-оперативная группа изъяла систему и все ее составляющие. Надеемся, полиция установит круг лиц, которые отдали приказ и смонтировали систему слежения за руководителем ХАЦ. Но после обысков у Дмитрия Булаха, которые проводили сотрудники ГБР/СБУ, можно попытаться предположить, кто ее установил".

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Что предшествовало: 11 апреля стало известно, что Государственное бюро расследований и оперативники Службы безопасности Украины провели обыски у руководителя Харьковского антикоррупционного центра Дмитрия Булаха. В ГБР сообщили, что их сотрудники по материалам СБУ расследуют производство по факту возможных злоупотреблений при зачислении на службу военнослужащих. Сам Булах считает эти следственные действия политическим заказом.