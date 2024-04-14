Британія підтвердила, що допомагала збивати дрони під час атаки по Ізраїлю

Прем'єр Великої Британії Ріші Сунак підтвердив, що літаки Королівських ВПС Великої Британії залучалися до збиття ударних безпілотників під час атаки Ірану на Ізраїль в ніч на неділю.

Джерело: Сунак у соцмережі Х, пише "Європейська правда"

Пряма мова: "Я можу підтвердити, що наші літаки збили кілька іранських ударних дронів".

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Деталі: Сунак назвав атаку Ірану на Ізраїль "небезпечною і непотрібною ескалацією", яку він засуджує "найрішучішим чином".

За його словами, якби атака Ірану була успішною, "наслідки для регіональної стабільності було б важко переоцінити".

Своєю чергою британський міністр оборони Грант Шаппс подякував збройним силам країни "за таку швидку і ефективну реакцію на таку серйозну загрозу".

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За його словами, усі британські літаки успішно повернулись на базу.

Що передувало: Раніше про те, що до відбиття іранської атаки долучались Британія і Франція заявляла ізраїльська сторона.

У ніч на 14 квітня Іран масовано атакував Ізраїль за допомогою дронів і ракет. В Армії оборони Ізраїлю повідомили, що Іран та проіранські сили у регіоні під час атаки 13-14 квітня випустили по Ізраїлю понад 300 повітряних цілей, з яких близько 170 складали ударні безпілотники, понад 30 – крилаті ракети і 120 – балістичні, майже усі їх збили.