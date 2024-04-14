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Британия подтвердила, что помогала сбивать дроны во время атаки по Израилю

Ирина Кутелева, Катерина ТищенкоВоскресенье, 14 апреля 2024, 17:36
Британия подтвердила, что помогала сбивать дроны во время атаки по Израилю
Риши Сунак, фото Getty Images

Премьер Великобритании Риши Сунак подтвердил, что самолеты Королевских ВВС Великобритании привлекались к сбиванию ударных беспилотников во время атаки Ирана на Израиль в ночь на воскресенье.

Источник: Сунак в соцсети Х, пишет "Европейская правда"

Прямая речь: "Я могу подтвердить, что наши самолеты сбили несколько иранских ударных дронов".

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Детали: Сунак назвал атаку Ирана на Израиль "опасной и ненужной эскалацией", которую он осуждает "самым решительным образом".

По его словам, если бы атака Ирана была успешной, "последствия для региональной стабильности было бы трудно переоценить".

В свою очередь британский министр обороны Грант Шаппс поблагодарил вооруженные силы страны "за такую быструю и эффективную реакцию на такую серьезную угрозу".

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По его словам, все британские самолеты успешно вернулись на базу.

Что предшествовало: Ранее о том, что к отражению иранской атаки приобщались Великобритания и Франция заявляла израильская сторона.

В ночь на 14 апреля Иран массированно атаковал Израиль с помощью дронов и ракет. В Армии обороны Израиля сообщили, что Иран и проиранские силы в регионе во время атаки 13-14 апреля выпустили по Израилю более 300 воздушных целей, из которых около 170 составляли ударные беспилотники, более 30 – крылатые ракеты и 120 – баллистические, почти все их сбили.

Темы: ВеликобританияИзраильИранбеспилотники
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